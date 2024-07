Calcio: Udinese, ‘inizio col Bologna, occasione per misurarci’

agenzia

Inler e Runjaic concordi: "Grande occasione per ripartire"

UDINE, 04 LUG – “Si parte contro una squadra come il Bologna che giocherà in Champions League: è un bel modo di iniziare e sarà una partita interessante per misurarci. Avremo, poi, due gare consecutive in casa, nelle quali vogliamo subito dare il massimo davanti ai nostri tifosi al Bluenergy Stadium”. Lo ha detto il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Gokhan Inler, commentando il calendario della Serie A sorteggiato oggi, secondo il quale i bianconeri disputeranno la prima partita in casa del Bologna. “Sarà un cammino lungo, per cui è inutile guardare adesso molto in avanti – ha aggiunto – Dovremo essere concentrati sulla singola partita, di settimana in settimana”. Concorda anche il nuovo tecnico bianconero, Kostas Runjaic: “La stagione inizia con una grande occasione per noi, in trasferta contro la squadra rivelazione dello scorso campionato. E’ una sfida entusiasmante, come lo è quella successiva contro la Lazio, alla quale guardo con particolare attenzione, perché sono curioso e non vedo l’ora di incontrare i nostri tifosi”. “Nel complesso è un calendario equilibrato – ha concluso – ma in Serie A non esistono partite facili o scontate, quindi dobbiamo concentrarci sul lavoro e creare le fondamenta per una stagione di successo, fin dalla preparazione”.

