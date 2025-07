Calcio: Udinese, Kabasele firma per un anno

agenzia

Il contratto del difensore belga era scaduto il 30 giugno

UDINE, 08 LUG – Udinese Calcio ha annunciato di aver prolungato il contratto di Christian Kabasele fino al 30 giugno 2026. Il difensore belga, da due anni in Friuli, prosegue la sua esperienza in bianconero sebbene il suo contratto fosse in scadenza. Nella passata stagione, Kabasele ha disputato 16 partite in Serie A segnando 2 reti, indossando in un paio di circostanze anche la fascia da capitano. Per buona parte della stagione, sembrava che le strade con il Club bianconero si dovessero dividere, ma negli ultimi mesi mister Kosta Runjaic si è convinto grazie a una serie di buone prestazioni. In un reparto che già si è privato di Bijol, la società friulana ha quindi deciso di proseguire nel rapporto con il difensore centrale, giunto nel 2023 dal Watford, l’altra società della famiglia Pozzo.

