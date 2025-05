Calcio: Udinese; Runjaic, abbiamo giocato male, sconfitta giusta

agenzia

"Con l'ultima in classifica serviva prestazione diversa"

UDINE, 11 MAG – “Oggi abbiamo giocato male, la conseguenza di questa prestazione è la sconfitta, si può perdere ma si deve giocare meglio”. Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, commentando il rovescio interno della sua Udinese con il Monza. “Non siamo certo il Manchester City – ha aggiunto – ma in casa, contro l’ultima in classifica, dobbiamo riuscire a vincere. Si vince in 11 e si perde in 11. Oggi non eravamo al nostro livello. Nella ripresa ho pensato di alzare la pressione perché il Monza non ci aveva creato grattacapi, inserendo Lucca e Lovric. Non si è rivelata la scelta vincente, nonostante lo splendido gol di Lucca e le sue giocate di testa. Ci spiace per i nostri tifosi per questa sconfitta e per come è maturata. Non voglio commentare la scelta di aver lasciato Sanchez in panchina tutta la gara”.

