Calcio: Udinese; Runjaic, bene il Genoa noi sprecato troppo

'Errore Lucca? sono molto deluso per l'occasione che ha avuto'

GENOVA, 05 APR – Terza sconfitta consecutiva per l’Udinese che contro il Genoa subisce nella ripresa senza riuscire a rispondere. “Prima di tutto congratulazioni al Genoa per la vittoria. Ci aspettiamo questo gioco, ma non questo risultato-ha detto in conferenza il tecnico bianconero Runjaic-. Il Genoa ha giocato una partita molto intensa e noi abbiamo difeso molto bene con loro che hanno creato poche occasioni. Nel secondo tempo abbiamo avuto delle grandi opportunità e le abbiamo sprecate. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta e con il primo gol avremmo vinto la sfida. Dall’altra parte il Genoa ha colto sue occasioni e alla fine è stata una vittoria fortunata perché il nostro era in fuorigioco. E’ tutta una questione di dettagli”. La formazione friulana ha avuto peraltro la palla del vantaggio con l’incredibile errore di Lucca praticamente a porta vuota. “Sono deluso soprattutto per la grande occasione avuta da Lucca a inizio ripresa, che avrebbe potuto dare un senso diverso alla partita. Anche Rui Modesto, come già a San Siro, ha avuto un buon impatto entrando dalla panchina, trovando anche un gol poi annullato per un fuorigioco millimetrico. Lucca è un buon giocatore, sta crescendo molto bene e velocemente” ha aggiunto a Dazn il tecnico. Un’Udinese che sembra essersi fermata dopo aver raggiunto la psicologica quota 40. “No, non si tratta di mancanza di motivazioni o del raggiungimento dei 40 punti. Riguarda la dinamica delle partite. Contro il Verona abbiamo perso per una fantastica punizione, in una gara dove comunque avremmo potuto giocare meglio. Contro l’Inter a San Siro si può perdere, eppure abbiamo sfiorato il pareggio-ha spiegato-. Stasera era chiaro che chi avesse segnato per primo avrebbe avuto grandi possibilità di vincere, perché la partita è stata molto equilibrata. Il Genoa ha giocato con molta energia, noi abbiamo difeso bene nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo avuto l’opportunità per sbloccarla, ma l’abbiamo sprecata. Abbiamo messo impegno e intensità, ma anche il Genoa ha fatto una buona gara. Sono i piccoli dettagli a fare la differenza in queste ultime uscite” ho concluso l’allenatore bianconero.

