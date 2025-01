Calcio: Udinese; Runjaic, ‘si poteva fare di più’

agenzia

Montipo': 'Punto prezioso, non sottovalutiamo avversarie'

VERONA, 04 GEN – Kosta Runjaic lascia il Bentegodi con amarezza. “Non sono felice del risultato – commenta l’allenatore dell’Udinese – avevo la sensazione che potessimo vincere. È mancata un po’ di precisione alla fine, potevamo fare meglio, ma non era facile attaccare una squadra cosi chiusa in inferiorità numerica. Sono molto contento dell’esordio di Solet, sappiamo che è un giocatore di grande qualità. Bisogna fare un po’ di passi avanti, bisogna migliorare su vari aspetti, soprattutto sui gol subiti. L’Europa è un obiettivo a lungo termine, non per questa stagione: guardando le statistiche degli ultimi dieci anni l’Udinese non è mai andata oltre il decimo posto, dobbiamo lavorare molto. Sanchez? È sulla buona strada per tornare in grande condizione, ha bisogno di fare minuti ma sicuramente sarà un giocatore importante per noi in questa stagione”. Sul fronte Verona Lorenzo Montipò è stato ancora una volta decisivo. “Un risultato di squadra – commenta il portiere gialloblù – E’ stato importante non prendere gol con un uomo in meno. Siamo molto contenti ma mancano 19 partite e non possiamo mollare. Abbiamo toccato il fondo con l’Empoli, con una prestazione inaccettabile, abbiamo rischiato di perdere l’allenatore e non volevamo. Non abbiamo mollato di testa, le squadre in basso faranno punti e non molliamo”.

