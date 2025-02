Calcio: Udinese; Runjaic, tornare a vincere è una liberazione

agenzia

Chi tifa Udinese deve essere capace di saper soffrire

UDINE, 01 FEB – “Se si tifa Udinese, bisogna essere capaci di soffrire. La vittoria di oggi è stata una liberazione, perché ci mancava da oltre tre mesi in casa. E’ arrivata in modo rocambolesco nel finale ed è, se possibile, ancora più bella, perché giunta con quel Venezia che all’andata ci aveva battuto recuperando dal 2-0”. Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, dopo il successo casalingo con i lagunari giunto nei minuti conclusivi. “Dopo la loro rete sono entrati in campo anche fattori psicologici – ha aggiunto – ma ho pensato, in quel frangente, che la migliore difesa è l’attacco e, così, si spiegano le scelte offensive nel finale, che si sono dimostrate determinanti. La vittoria è comunque sempre merito dei calciatori, che fanno la differenza con il loro atteggiamento”.

