Calcio: Udinese; Sava operato a Roma, intervento riuscito

agenzia

Dal dottor Massarelli a Villa Stuart.In serata rientro in Friuli

ROMA, 01 MAR – È stato operato in tarda mattina dal dottor Massarella il portiere dell’Udinese Razvan Sava presso la clinica Villa Stuart a Roma. L’intervento è riuscito con successo e già in serata il calciatore rumeno di 22 anni potrà tornare in Friuli. Una stagione sfortunata quella bianconera che dopo l’infortunio del primo portiere Okoye, dovrà fare a meno anche del numero due tra i pali Sava, affidando ad ora la porta al veterano Padelli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA