Calcio: Uefa, “sostenibilità al centro della nostra azione”

Forum a Zurigo. Uva, "Guidiamo e anticipiamo le sfide"

ROMA, 12 MAG – Si deve non solo reagire alle nuove sfide della sostenibilità ambientale e sociale ma “anticiparle e guidarle” in quanto motori del cambiamento. Michele Uva, direttore della divisione di sostenibilità sociale e ambientale della Uefa, descrive così la seconda edizione del Forum della confederazione europea che si è tenuto allo stadio Letzigrund di Zurigo, in Svizzera, una delle sedi degli Europei femminili Uefa 2025. L’evento si è focalizzato sulla connessione tra calcio e sostenibilità ed è stato voluto per ispirare, attivare e accelerare l’azione collettiva in tutta Europa di promozione della sostenibilità sociale e ambientale in tutte le sue dimensioni. Uva ha sottolineato la necessità di incorporare la sostenibilità nel Dna del calcio e di generare un impatto concreto attraverso la condivisione di un obiettivo comune, con il Respect Forum che svolge un ruolo nell’ispirare e diffondere consapevolezza in tutto l’ecosistema calcistico. Dominique Blanc, presidente della Federazione calcistica svizzera, e Claudius Schäfer, presidente delle leghe europee e amministratore delegato della Swiss Football League, hanno tenuto i discorsi di apertura. L’invito all’azione di Uva sull’importanza della trasformazione nella sostenibilità è stato ripreso da Cristina Saccà, senior vice presidente marketing e sponsorizzazione per l’Europa presso Mastercard, e dalla vicepresidente Uefa Laura McAllister, che ha sottolineato gli investimenti strategici a lungo termine nella sostenibilità dal 2021 al 2030. Entrambi hanno rilevato che i partner commerciali sono sempre più interessati a collaborare in base a “valori comuni”, evidenziando la crescente rilevanza strategica della sostenibilità.

