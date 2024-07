Calcio: ufficiale, Daniel Maldini torna al Monza

agenzia

Contratto fino al 30 giugno 2026 con un anno rinnovo automatico

MILANO, 31 LUG – Daniel Maldini è di nuovo un giocatore del Monza. Lo annuncia il club brianzolo in una nota. “”L’attaccante ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico per un ulteriore anno al verificarsi di determinate condizioni”. Dopo l’anno di prestito della passata stagione in cui Maldini ha segnato 4 reti in undici gare, il figlio di Paolo continuerà a crescere con la maglia biancorossa. “Gol belli e pesanti, come quelli decisivi nelle vittorie contro Salernitana, Genoa e Cagliari. Il Monza ritrova il suo talento e la sua freschezza”, scrive il club.

