Calcio: ufficiale Ghilardi alla Roma, contratto fino al 2030

agenzia

Arriva dal Verona, all'Hellas 11 milioni

ROMA, 02 AGO – Ora è ufficiale, Daniele Ghilardi è nuovo calciatore della Roma. Lo annuncia il club sul proprio sito, con il difensore classe 2003 che arriva in giallorosso dopo aver collezionato 24 presenze in Serie A nella stagione 2024-25. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2030 e indosserà la maglia numero 87. “Benvenuto Daniele”, le parole della società nell’accogliere Ghilardi che si trasferisce dal Verona a titolo definitivo per una cifra vicina agli 11,5 milioni di euro, bonus compresi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA