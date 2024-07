Calcio: ufficiale l’ingaggio di Soulè alla Roma

agenzia

L'argentino ha scelto il numero 18 che fu di Batistuta e Cassano

ROMA, 30 LUG – “La Roma è lieta di dare il benvenuto nella famiglia giallorossa a Matias Soulé”. Con queste parole la Roma ha annunciato, attraverso il proprio sito ufficiale, l’ingaggio ufficiale di Matias Soulè. Argentino di Mar del Plata, classe 2003, il talento proveniente dalla Juventus andrà a rinforzare il parco dei giocatori offensivi presenti a Trigoria. Mancino, di ruolo esterno, Soulé nell’ultimo campionato di Serie A ha realizzato 11 gol in 36 presenze. In generale, vanta già 51 partite nel massimo campionato italiano, contando anche l’esperienza in bianconero, ricorda la nota del club. Particolare la scelta del numero di maglia: Soulè, infatti, ha optato per il 18, lo stesso numero che nell’anno del terzo scudetto della storia romanista, quello del 200/01, fu di Gabriel Omar Batistuta. E che, fino al 2006, fu indossato da un altro dei talenti che vestì la maglia giallorossa come Antonio Cassano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA