Calcio: ufficiale Oristanio al Parma

Giocatore arriva dal Venezia

ROMA, 28 AGO – Il Parma ha ufficializzato l’acquisto di Gaetano Oristanio dal Venezia. “Parma Calcio annuncia che Gaetano Oristanio è stato acquisito dal Venezia Football Club a titolo temporaneo con diritto di opzione – si legge in una nota pubblicata su sito del club – Con 62 partite disputate in Serie A nelle ultime due stagioni, 5 gol e 4 assist, Gaetano è un calciatore offensivo, che fa della versatilità di ruolo uno dei suoi grandi punti di forza, potendo ricoprire in campo varie posizioni fra centrocampo e attacco. Nell’ultima stagione ha dimostrato un talento puro, sapendo sfruttare la sua abilità nell’inserimento in area e sapendo anche aiutare i compagni di squadra con sacrificio e coraggio”.

