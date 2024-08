Calcio: ufficiale Retegui all’Atalanta, ‘grandissimo club’

agenzia

L'oriundo argentino, 'passo importante per la mia carriera'

BERGAMO, 08 AGO – “Provo una fortissima emozione a essere qui, non vedo l’ora di vedere tutti allo stadio. Sono molto contento anche per la mia famiglia, è un grande passo per la mia carriera”. Così Mateo Retegui, appena ufficializzato dall’Atalanta, sul canale YouTube della società. Arriva dal Genoa a titolo definitivo per 22 milioni di euro più 3 di bonus. “Ho visitato il Centro Sportivo Bortolotti – ha proseguito il centravanti della Nazionale italiana, oriundo argentino -. Sono felice di essere parte di un grandissimo club con una grandissima squadra e una grandissima struttura. Per me inizia una nuova storia, faremo grandi cose insieme”. Soddisfazione dall’Atalanta, che ha trovato a stretto giro di posta un sostituto di Gianluca Scamacca, rottosi il crociato sinistro domenica scorsa a Parma in amichevole e costretto a star fuori almeno 6 mesi. “La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a Mateo Retegui, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra”, recita la nota sul sito ufficiale dei bergamaschi.

