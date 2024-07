Calcio: ufficiale, Zielinski è un giocatore dell’Inter

agenzia

Polacco arriva a parametro zero, contratto fino a 2028

MILANO, 06 LUG – Ora è ufficiale: Piotr Zielinski è un nuovo giocatore dell’Inter. “Il centrocampista classe 1994 ha firmato un contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2028”, ha spiegato il club in una nota pubblicata sul sito. Il polacco arriva a parametro zero dopo la conclusione del suo contratto con il Napoli. “Classe, personalità e tanta esperienza nel campionato italiano: Piotr Zieliński, primo giocatore polacco della storia dell’Inter, è pronto a portare tutte le sue qualità in nerazzurro”, ha concluso la società.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA