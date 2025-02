Calcio: una maglia solo per Italdonne, e’ verde menta

agenzia

Terza divisa sara' diversa da quella di nazionale di Spalletti

ROMA, 17 FEB – Ispirata al patrimonio artistico e culturale del Bel Paese con un concept legato ai movimenti del Realismo e del Naturalismo rinascimentali, periodo in cui gli artisti si dedicarono alla rappresentazione realistica del mondo naturale. E’ la prima maglia ideata per la Nazionale di calcio femminile e diversa da quella maschile, presentata da adidas e Figc per l’Away Kit dell’Italdonne pronta a competere sul palcoscenico dell’Euro 2025. Nata per atlete e tifosi, la nuova maglia Adidas presenta diverse tonalità di verde menta che creano l’effetto di rami di vite che si intrecciano sul fronte e sul retro della maglia, completata dalla scritta “Italia” sul collo. Il logo adidas, le Three Stripes e la rifinitura sul girocollo aggiungono un tocco di rosso vivace, che rimanda ai colori della bandiera nazionale. Sul petto, lo stemma della Nazionale italiana femminile. “L’importanza della maglia è indiscutibile, sia nel calcio che nella cultura: rappresenta la speranza, la passione e uno spirito di squadra che unisce una nazione in vista di un grande torneo – ha detto Sam Handy, Gm of Football di adidas – Per UEFA Women’s EURO 2025, ci siamo quindi concentrati sulla creazione di divise performanti, con design contemporanei che legano giocatrici e tifosi all’identità visiva di ogni nazione. Siamo entusiasti di vedere queste divise in campo e sugli spalti in Svizzera, quest’estate”. “Siamo entusiasti di presentare la prima maglia dedicata esclusivamente alla nostra Nazionale femminile – ha aggiunto Giovanni Valentini, Head of Revenues e vice segretario generale Figc – un passo importante per celebrare e promuovere il calcio in Italia. Questa maglia non è solo un simbolo di appartenenza, ma anche un prodotto dove l’identità italiana si evidenzia nel design ispirato da elementi iconografici caratteristici del nostro patrimonio artistico e culturale. La solida collaborazione tra Figc e adidas trova la sua sintesi in una divisa che è connubio di bellezza, identità e performance grazie all’impiego di tecnologie avanzate che garantiscono alle nostre atlete un comfort ottimale. Questo prodotto è un segno concreto dell’importanza che la FIGC attribuisce al movimento femminile, realtà in forte crescita che, grazie a partnership come quella con adidas, sta guadagnando la visibilità e l’attenzione che merita”. Le maglie della Nazionale femminile di calcio sono disponibili nelle taglie uomo, donna e bambino e possono essere acquistate a partire da oggi presso rivenditori selezionati e su adidas.it.

