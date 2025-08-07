Calcio: United acquista Sesko dal Lipsia per 85 milioni

agenzia

Altra spesa extra dalla Premier League. Si 'libera' Hojlund

ROMA, 07 AGO – Ancora un acquisto plurimilionario in Premier: il Manchester United ha concluso la trattativa per l’attaccante sloveno del Lipsia, Benjamin Sesko, per 73.7 milioni di sterline (66.3 parte fissa, il resto in bonus) equivalenti a 85 milioni di euro. Il 22enne centravanti, che era obiettivo di mercato anche del Newcastle, dovra’ ora sottoporsi alle visite mediche prima della firma e dello sbarco all’Old Trafford. L’arrivo di Sesko ‘libera’ Hojlund, che interessa al Milan. Lo United, in questa sessione di mercato segnata da cifre record anche per la Premier, ha gia’ speso 130 miliioni per Matheus Cunha e Bryan Mbeumo.

