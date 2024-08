Calcio: United ko ai rigori, il City vince la Community Shield

agenzia

Tempi regolamentari derby Manchester a Wembley terminati 1-1

LONDRA, 10 AGO – A Wembley il Manchester City si aggiudica il primo trofeo stagionale, superando ai rigori il Manchester United nella finale di Community Shield, preludio stagionale in Inghilterra, che si disputa tra il vincitore della Premier League e quello della Fa Cup. Nei tempi regolamentari il match si era concluso 1-1, United avanti a 8′ dallo scadere con l’argentino Alejandro Garnacho, al quale risponde proprio nel finale Bruno Fernandes. Dagli 11 metri, fatali per i Red Devlis gli errori prima di Jadon Sancho, quindi – all’ottavo tiro – di Jonny Evans. Il City interrompe così la striscia di tre sconfitte consecutive in Community Shield, l’equivalente della Supercoppa, vendicando la sconfitta di due mesi fa, quando nella finale della Coppa d’Inghilterra era stato battuto dalla squadra di Erik ten Hag.

