Calcio: Van Bronckhorst nuovo allenatore del Besiktas

agenzia

L'olandese sfiderà Mourinho in uno dei derby di Istanbul

ROMA, 05 GIU – Dopo Josè Mourinho, nuoco tecnico del Fenerbahce, plana in Super Lig un altro allenatore straniero, Giovanni Van Bronckhorst. Ben più titolato come calciatore che come tecnico, l’olandese ha però convinto i dirigenti del Besiktas ad affidarsi a lui, dopo le esperienze al Feyenoord e ai Glasgow Rangers, qust’ultima finita due anni fa con l’esonero. Van Bronckhorst ha firmato per “2+1 anni”, ha aggiunto il più antico club di Istanbul, grande rivale proprio del Fenerbahce e che la scorsa stagione si è classificato quinto in campionato. Dopo le tante vittorie e i numerosi trofei ottenuti in campo tra Olanda, Scozia, Inghilterra e Spagna, l’ex difensore ha cominciato ad allenare la sua prima squadra, il Feyenoord, vincendo il campionato nel 2017, poi si è trasferito in Cina, al Guangzhou, prima di accasarsi a Glasgow, dove nel 2021 ha raggiunto la finale di Europa League, ma i Rangers furono battuti ai rigori dall’Eintracht Francoforte. Nella Champions League 2022/23, i Rangers chiusero a zero punti il girone, lo stesso del Napoli, e l’allenatore olandese fu esonerato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA