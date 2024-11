Calcio: Vanoli, ‘derby non da Toro, ora punti importanti’

agenzia

Tecnico granata, 'Dobbiamo mettere noi davanti all'io'

TORINO, 23 NOV – “L’arrabbiatura dopo la Juve è derivata dal fatto che non abbiamo giocato un derby da Toro: dobbiamo ritrovare cattiveria agonistica e diventare più animali”. Così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, alla vigilia della sfida contro il Monza. “Contro i brianzoli – dice – sarà una tappa di un mini-ciclo, la prima tappa sarebbero tre punti per avvicinarci al sogno e anche per per l’obiettivo più vicino, che è la salvezza: dobbiamo mettere il noi davanti all’io”. Sanabria è rientrato da un gol in rovesciata con il suo Paraguay: “Ha fatto un lungo viaggio e ha giocato ad altitudini incredibili in Bolivia, ma è tornato con il sorriso e con la voglia di dare una mano al Toro – dice il tecnico sull’attaccante – e sono sempre contento quando i miei ragazzi fanno bene in Nazionale. Infermeria? Ilic non ci sarà, mentre Ricci è recuperato e sarà della gara”.

