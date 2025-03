Calcio: Vanoli e il patto con il Toro, ‘le ultime 9 come finali’

agenzia

Il tecnico carica i granata, 'In crescita, ma la strada è lunga'

TORINO, 30 MAR – Paolo Vanoli vuole tenere sulla corda il suo Torino senza ambizioni di classifica, così è stato sancito un patto nello spogliatoio granata. “Ci siamo detti di affrontare queste ultime nove partite di campionato come se fossero tutte finali” il messaggio lanciato dall’allenatore in vista della trasferta di Roma, nel posticipo di domani contro la Lazio. L’obiettivo è quello di riprendere il discorso interrotto prima della pausa per le nazionali, con Ricci e compagni che avevano perso solo una volta nelle ultime dodici giornate: “Le gare più difficili sono sempre quelle prima e dopo la sosta, ma ora abbiamo lo spirito di una squadra che vuole provare a costruire qualcosa – riflette l’allenatore – e rispetto all’andata siamo cambiati tanto, ma anche cresciuti: per la mia idea di calcio e per creare una mentalità ci vuole ancora tempo, ma io non penso al futuro”. Ora c’è l’esame contro una big ferita, la Lazio è reduce dal pesante 5-0 subito contro il Bologna: “Troveremo una squadra forte e arrabbiata, che si gioca un posto in Champions – dice Vanoli sull’avversaria guidata da Baroni – e dovremo capire i momenti della partita: la parola magica è attenzione, ne servirà tanta” Il Toro si presenta praticamente al completo a Roma: “Abbiamo perso Salama, ma Lazaro e Walukiewicz sono arruolabili e anche i vari nazionali sono tornati carichi, con Gineitis che ha anche segnato con la Lituania”. Per Maripan sono stati giorni delicati con le presunte accuse di revenge porn da parte della ex: “L’ho visto sereno, la sua preoccupazione era per un sovraccarico muscolare che ha smaltito e sulla corsa del Cile al Mondiale che si è complicata” la risposta di Vanoli. Infine, si aspetta sempre il ritorno di Ilic: “Ma non mettete in giro voci di litigi, gli ho detto che con la concorrenza serve dare di più – chiarisce l’allenatore – e che dovrà lottare per conquistarsi il posto: avere tante alternative è un bene, alza il livello della squadra”.

