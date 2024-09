Calcio: Vanoli ‘il Torino è storia, Superga da pelle d’oca’

agenzia

Il tecnico al canale YouTube della Lega A, 'Sogno in grande'

TORINO, 13 SET – “Ho scelto questo club perché il Toro è storia, ho detto sì per l’emozione e l’orgoglio di poter vestire e guidare questa grande squadra”: il tecnico Paolo Vanoli spiega i motivi che lo hanno portato ad accettare la proposta del presidente Urbano Cairo durante la scorsa estate. “Per fare grandi cose – dice ai microfoni del canale YouTube della Lega Serie A – bisogna conoscere la storia del club. Il mio primo pensiero è stato visitare Superga per capire cosa fosse il Toro e mi è venuta la pelle d’oca: sono rimasto a bocca aperta”. Il suo Toro è primo con sette punti in tre giornate, un cammino che gli ha permesso di diventare l’allenatore del mese di agosto e domenica riceverà il riconoscimento prima della sfida casalinga contro il Lecce. “Il mio primo obiettivo è dare una mia identità, una filosofia di gioco – dice Vanoli, alla prima stagione in assoluto su una panchina di serie A – e quando inizio un nuovo lavoro, io sogno sempre e lo faccio in grande: dentro di me voglio che ogni giocatore sogni, poi il sogno piano piano bisogna saperlo realizzare”. La sua prima esperienza da allenatore è stato allo Spartak Mosca, pochi mesi prima che iniziasse la guerra: “Fa parte della mia storia, è successa la cosa più brutta che potesse capitare nel mondo – racconta il tecnico – e ha segnato me, i miei collaboratori, i giocatori e la mia famiglia, perché essendo lontana non è stato facile”.

