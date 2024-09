Calcio: Vanoli, ‘Toro da Europa? Né ottimista, né pessimista’

agenzia

Tecnico granata torna da ex a Verona, 'Sarà molto emozionante'

TORINO, 19 SET – “Milinkovic-Savic ha parlato di obiettivo Europa, sono contento che un mio giocatore si prenda queste responsabilità: io dico che parlerà il campo, personalmente non sono né ottimista né pessimista ma penso solo al lavoro”: così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, alla vigilia della trasferta a Verona. Per lui sarà una sfida speciale: “La mia famiglia abita lì, sarà un’emozione tornare al Bentegodi – aggiunge l’allenatore granata – perché con quella maglia ho vinto un campionato di B: affrontiamo una squadra pericolosa nelle ripartenze e che in casa ha fatto ottimi risultati”. Per quanto riguarda la situazione degli infortunati “Vlasic non sarà ancora convocato, Coco invece parte con noi e domattina faremo l’ultimo test per capire se può giocare” conclude Vanoli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA