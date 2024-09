Calcio: Venezia, Di Francesco ritrova Nicolussi Caviglia

agenzia

Calendario in salita, la Roma e poi ancora trasferta

VENEZIA, 26 SET – Il successo sul Genoa aveva fatto scavalcare in classifica una mezza dozzina di squadre, ma alla fine del turno il Venezia è rimasto comunque terzultimo. A penalizzare la formazione lagunare sembra essersi messo anche il calendario, che ha proposto una sequenza a dir poco eccezionale. Anche per consentire l’ultimazione dei lavori di adeguamento del Penzo alla Serie A, nelle prime sette gare del torneo, il Venezia ne giocherà ben cinque in trasferta. Dopo quella di domenica all’Olimpico con la Roma, ci sarà il derby con il Verona nell’anticipo del venerdì. Si tornerà sull’isola di Sant’Elena soltanto dopo la sosta, il 20 ottobre, ospitando peraltro l’Atalanta. Per cercare di mettere fieno in cascina già dal match coi giallorossi, Di Francesco (ex che vinse uno scudetto da calciatore e che portò la Roma alla storica semifinale di Champions con il Liverpool nel 2018, dopo aver schiantato il Barcellona in una rimonta che resterà negli annali) recupera Nicolussi Caviglia, che ha scontato la squalifica e spera di poter disporre anche di Duncan, reduce da un problema muscolare. Il modulo dovrebbe restare il 5-3-2, con Pohjanpalo che anche martedì sera, nel bagno di folla allo stadio, per la presentazione ufficiale condotta da Di Marzio, ha promesso, ai 1.500 fan presenti, reti e soddisfazioni.

