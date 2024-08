agenzia

Il centrocampista era arrivato in laguna nella stagione 2022/23

VENEZIA, 29 AGO – Il Venezia ha reso noto di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del calciatore Mato Jajalo. Il centrocampista classe 1988, arrivato in laguna nella stagione 2022/23, ha collezionato in maglia arancioneroverde 22 presenze realizzando un assist.

