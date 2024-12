Calcio: Venezia; rottura crociato per Svoboda, stagione finita

agenzia

Il difensore austriaco si era infortunato contro la Juventus

VENEZIA, 18 DIC – Il difensore austriaco Michael Svoboda ha riportato la rottura del legamento crociato destro nel corso della partita di campionato Juventus-Venezia. Lo ha reso noto in un comunicato la società lagunare al termine degli accertamenti. Il calciatore, 26 anni, sarà sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento, che sarà effettuato nei prossimi giorni dal professor Fink, alla presenza dello staff medico arancioneroverde, presso la clinica privata Gelenkpunkt di Innsbruck, in Austria. Lunghissimi i tempi di recupero: la stagione agonistica per il difensore, che fa anche parte della nazionale austriaca, è di fatto conclusa.

