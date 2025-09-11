Calcio: Venezuela e Perù fuori dai mondiali, licenziati i due ct

agenzia

Interviene anche Maduro: 'Serve ristrutturazione staff tecnico'

ROMA, 11 SET – Fuori dalla corsa ai mondiali 2026, Venezuela e Perù cambiano i ct. Le due federazioni hanno infatti annunciato il licenziamento dei rispettivi allenatori: in Venezuela, lo stesso presidente Nicolas Maduro ha chiesto una “ristrutturazione dello staff tecnico” della nazionale dopo la sconfitta per 6-3 contro la Colombiate dì, che ha vanificato l’ultima chance di qualificazione della nazionale di Caracas. “Abbiamo subito una dolorosa sconfitta – le parole di Maduro -. Tutto il Venezuela chiede una ristrutturazione dello staff tecnico, una riorganizzazione della strategia e del lavoro della Nazionale”. E la federcalcio venezuelana non si è fatta attendere, licenziando l’allenatore, l’argentino 55enne Fernando Batista: il suo successore verrà annunciato prossimamente. L’allargamento del mondiale a 48 squadre aveva dato una possibilità in più al Venezuela, che però ha chiuso ottava su dieci nelle qualificazioni sudamericane. Anche il Perù, che ha chiuso al nono posto, ha esonerato il ct Oscar Ibáñez, che lascia con il record negativo di due vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte. I peruviani hanno segnato solo sei gol e ne hanno subiti 17 nei 18 turni di qualificazione. La Federazione peruviana farà “una valutazione approfondita” prima di annunciare il nome del futuro allenatore.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA