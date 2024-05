Calcio: Verona, contro Torino rientrerà Cabal

agenzia

In attacco ballottaggio tra Swiderski e Bonazzoli

VERONA, 09 MAG – Allenamento mattutino per il Verona con attivazione, tattica e partita. Domani altra seduta mattutina. Si va verso un Bentegodi da tutto esaurito, così come era accaduto contro Udinese e Fiorentina. Più di 23 mila biglietti venduti sinora si dovrebbe andare oltre i 28 mila per il match con il Torino. Contro i granata non ci sarà lo squalificato Folorunsho mentre rientrerà Cabal. In attacco ballottaggio tra Swiderski e Bonazzoli con Noslin punto fisso della fase offensiva dei gialloblù.

