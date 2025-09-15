Calcio: Verona-Cremonese 0-0

agenzia

Esordio per Vardy, Audero decivico per i grigiorossi

ROMA, 15 SET – Non riesce il ‘colpo’ alla sorpresa Cremonese che a Verona non va oltre lo 0-0 e vede svanire la possibilità di continuare il suo cammino al fianco delle capolista Juventus e Napoli a punteggio pieno. Al Bentegodi, nel primo dei posicipi della terza giornata l’incontro tra Verona e Cremonese termina 0-0 con i padroni di casa che hanno a lungo dominato ma si sono trovati di fronte ad Audero in stato di grazia. Da segnalare, per la Cremonese, l’esordi di Jamie Vardy.

