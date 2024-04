Calcio: Verona; Del Rosso, ‘peccato potevamo chiuderla’

agenzia

Vice Baroni: 'bene Bonazzoli,racconta spirito di questa squadra'

CAGLIARI, 01 APR – Fabrizio Del Rosso, un punto all’esordio con il Verona al posto dello squalificato Baroni. “Siamo venuti qui sapendo che che sarebbe stata difficile – ha detto in sala stampa – abbiamo fatto bene, segnato e abbiamo avuto l’occasione per raddoppiare”. Poi il Cagliari: “Squadra forte, per venticinque minuti ci ha messo in difficoltà, forse ci siamo abbassati troppo. E con la qualità e la veemenza il Cagliari, anche favorito da un ambiente che lo ha trascinato- ha proseguito Del Rosso – ha raggiunto il pari. Comunque un punto che dà sicurezza: in questa squadra abbiamo ragazzi che anche quando entrano danno il massimo. Bonazzoli era tanto che non giocava e ha fatto tanto bene, ci serviva uno come lui per portare lontano giocatori molto fisici come i due centrali del Cagliari. Testa già alla prossima: domenica sera c’è una partita importantissima contro il Genoa”.

