Calcio: Verona; Suslov dimesso dopo operazione al ginocchio

agenzia

Resterà ancora a Villa Stuart 2 settimane per la riabilitazione

ROMA, 21 AGO – Il centrocampista del Verona, Tomas Suslov, operato la scorsa settimana dal professor Pierpaolo Mariani a Villa Stuart, in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, oggi ha superato la visita di controllo dall’ortopedico ed è stato dimesso. Ha cominciato subito la fisioterapia e resterà per due settimane ancora a Villa stuart, sotto l’occhio attento del professor Mariani e della sua equipe. Ci vorranno dai 6 ai 7 mesi per rivederlo in campo.

