Calcio: Verona; Zanetti in bilico, club ’24-48 ore per decidere’

agenzia

Ds Sogliano: 'non trova soluzioni, ma siamo tutti responsabili'

VERONA, 08 DIC – Il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, non si presentato nella sala stampa del Bentegodi dopo la sconfitta del suo Verona per 4-1 ad opera dell’Empoli. Al suo postoil diesse Sean Sogliano. “Abbiamo parlato col mister e si è deciso che in conferenza parlo io. Dobbiamo capire cosa fare con Zanetti. Non sono solo i risultati che preoccupano. Anche oggi, siamo usciti troppo presto dalla partita. Stasera non prendiamo alcuna decisione, ci prendiamo 24-48 ore. L’ho già comunicato a Zanetti. Io, come ho detto al presidente, devo ancora decidere. Il nostro allenatore è in difficoltà e non riesce a trovare delle soluzioni. Ma siamo tutti responsabili, non solo l’allenatore”. “Paolo – ha aggiunto – lo considero un gran tecnico. In difesa giocano quattro su cinque dell’anno scorso, quindi qualcosa che non va c’è. Oggi, in uno scontro diretto, ci abbiamo messo del nostro. Siamo in un momento dove dobbiamo ragionare bene. Cerco sempre di essere onesto nel capire perché facciamo delle prestazioni così”. Roberto D’Aversa, al contrario, è al settimo cielo. “Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di impensabile ad inizio campionato. I risultati sono il frutto del lavoro settimanale. Devo solo fare i complimenti ai miei ragazzi. Il risultato, giusto, è stato molto importante contro una diretta concorrente. Ora però dobbiamo continuare a spingere sull’acceleratore. Questa squadra oggi ha fatto la partita più bella da quando alleno. Siamo una squadra giovane, ma matura”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA