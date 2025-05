Calcio: Verratti tratta l’acquisto del 44% azioni del Pescara

agenzia

Contatti con il presidente Sebastiani, incontro a Parigi

PESCARA, 20 MAG – Marco Verratti, ex centrocampista della Nazionale, ma anche del Psg e Pescara, sembra molto vicino all’ingresso nella società del Pescara Calcio: la trattativa tra il 32enne calciatore attualmente in forza all’Al Arabi, club della Qatar Stars League, e il presidente Daniele Sebastiani, sembrerebbe in fase avanzata come anticipato questa mattina anche dal quotidiano ‘Il Centro’. Dalla società biancazzurra nessuna comunicazione ufficiale al momento, anche se, secondo quanto si è appreso, nelle scorse settimane ci sarebbero stati contatti tra le parti, con la presenza a Parigi dello stesso Sebastiani. Verratti acquisirebbe intorno al 44% della azioni della Delfino Pescara 1936. Il suo ingresso in prospettiva aprirebbe anche le porte della società pescarese ad alcuni imprenditori nazionali. La notizia ha creato grande entusiasmo nella tifoseria pescarese: a Marco Verratti sono legati i ricordi di una promozione storica. Il centrocampista di Manoppello fu protagonista nel Pescara di Zdenek Zeman della cavalcata trionfale che portò il team abruzzese in serie A nella stagione 2011-2012. In quella squadra, allenata dal boemo, militavano fra gli altri Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. Al termine di quel campionato Verratti fu poi ceduto al Psg per 12 milioni di euro.

