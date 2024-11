Calcio: Vicario operato alla caviglia a Pisa, ‘torno più forte’

agenzia

Per portiere azzurro intervento Van Dijk in Clinica San Rossore

ROMA, 28 NOV – “Tornerò più forte”. Gugliemo Vicario è stato operato d’urgenza alla caviglia, a Pisa, e nel pomeriggio ha postato su Instagram una sua foto dal letto della Casa di Cura San Rossore dedicando “un grazie enorme ai medici e allo staff. L’operazione – il suo messaggio – è andata bene, e da domani lavorerò duramente per tornare più forte, in forma e pronto a dare di nuovo il massimo per voi. Grazie ai fan degli Spurs per tutto l’affetto. Ci vediamo presto in campo”. L’intervento sulla caviglia destra del portiere del Tottenham e della nazionale italiana, fratturatasi sabato scorso nella partita di Premier League contro il Manchester City, è stato eseguito dal professor Niek Van Dijk, specialista internazionale della chirurgia della caviglia e consulente di numerosi club europei, tra cui Real, Barcellona e Milan. “Il giocatore ha dimostrato un’incredibile forza di volontà finendo la partita con una caviglia rotta”, l’unico commento di Van Dijk, che a protezione della privacy di Vicario non ha fornito altre indicazioni. Il tecnico del Tottenham, Ange Postecoglu, aveva pero’ specificato ieri che “Vicario sara’ assente per mesi, non settimane”. Il professor van Dijk, riconosciuto come autorità internazionale nel campo dell’artroscopia e della chirurgia della caviglia, opera in Italia presso la Casa di Cura San Rossore, centro di eccellenza dell’ortopedia e traumatologia sportiva il cui reparto è diretto dal professore Enrico Castellacci, già medico dell’Italia campione del mondo nel 2006 e direttore del dipartimento di medicina dello sport, fisioterapia e medicina rigenerativa del San Rossore Sport Village. Ad assistere il professor van Dijk nell’intervento la dottoressa Giulia Favilli, specialista nella chirurgia del piede e della caviglia.

