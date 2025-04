Calcio: vice Vieira, ‘Genoa ha fatto una partita molto completa’

agenzia

Unzuè: 'Ci è mancata più pericolosità negli ultimi metri'

COMO, 27 APR – “Abbiamo fatto una partita molto completa, nel primo tempo avremmo meritato di andare anche in vantaggio”: così Aitor Unzuè, allenatore in seconda del Genoa, dopo la sconfitta contro il Como. “Nel secondo tempo abbiamo subito molto la loro pressione, ci hanno fatto male lì e hanno portato la partita dalla loro parte. Ci è mancata più pericolosità negli ultimi metri, le possibilità che abbiamo avuto sono state chiare, ma stiamo lavorando bene per creare più occasioni da gol”.

