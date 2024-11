Calcio: Vieira, al Genoa ho detto subito sì. Ora guardare avanti

agenzia

Vorrei fosse già domenica per la carica dei tifosi alla squadra

GENOVA, 22 NOV – Idee tattiche chiare e tanta voglia di mettersi in gioco nel campionato italiano. Patrick Vieira, nuovo tecnico del Genoa al posto dell’esonerato Gilardino, si presenta così dopo le avventura in Premier e Ligue 1 con Crystal Palace, Nizza e Strasburgo. “E’ stato tutto molto veloce ma quando ho sentito che c’era la possibilità di venire ad allenare in una grande società non potevo dire di no – ha spiegato Vieira -. So che è un momento difficile ma c’è la volontà di lavorare e fare bene ed ho trovato un gruppo molto orgoglioso che ha voglia di fare bene. So che non è facile perdere un allenatore che stava bene con i giocatori ma credo che l’affetto verso il precedente tecnico da parte di tifosi e giocatori non cambierà di certo. Adesso però bisogna guardare avanti per capire come possiamo fare per vincere le partite. Sono contento di come ho lavorato in questi due giorni con i giocatori che mi hanno mostrato voglia di lavorare e imparare”. Nessuno stravolgimento tattico per ora, visto il tempo limitato, ma come dovrà essere il suo Genoa Vieira lo spiega attentamente: “Intanto vorrei che fosse già domenica perché so che il punto forte di questo club sono i suoi tifosi. Dobbiamo creare più opportunità e avere maggiore possesso – ha sottolineato -. Essere più alti come squadra e anche più aggressivi. Inoltre vorrei avere più giocatori dentro l’area avversaria. Tutte cose che devono migliorare. Ci vuole tempo ma abbiamo iniziato a lavorare su tutto questo con i video e negli allenamenti”. In attesa di scoprire su quali giocatori potrà contare, con Gilardino si è arrivati a 10 indisponibili, il nuovo allenatore, già campione del mondo con la Francia nel ’98, punta la sfida con il Cagliari di domenica. “La gara di domenica è importantissima ma dopo ne avremo tante altre. Faremo di tutto per fare una bella partita ed anche se so che non sarà tutto perfetto e che c’è da lavorare. Sono molto contento di quello che mi hanno fatto vedere i giocatori. Adesso è importante lavorare sulla fiducia e portare nuova energia. E’ un gruppo con qualità ma sarà più forte quando tutti i giocatori saranno disponibili”.

