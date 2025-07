Calcio: Vieira, sento grande affinità con presidente Sucu

agenzia

Da martedì Genoa in ritiro a Moena. Superati 20 mila abbonamenti

GENOVA, 11 LUG – “Le parole che il presidente ha usato nei miei confronti mi onorano e mi caricano di responsabilità. Sento anche io una grande affinità con lui e con tutta la dirigenza per portare avanti insieme la nostra idea di squadra che si costruisce già da questi primi giorni di preparazione”. L’allenatore del Genoa Patrick Vieira, direttamente dal centro sportivo ‘Signorini’, risponde così a quanto aveva dichiarato durante un’intervista nei giorni scorsi il presidente del Genoa Dan Sucu, elogiandolo pubblicamente. Il tecnico francese ha di fatto sposato appieno il progetto del patron accettando il prolungamento del contratto sino al 2027 ed è impegnato in questi giorni sul campo per la prima settimana di lavoro con la squadra in vista della nuova stagione. Gruppo che si allenerà ancora domani prima di godere di un giorno di riposo domenica. Poi dopo due sedute ad inizio settimana, martedì pomeriggio Leali e compagni partiranno per il ritiro di Moena dove mercoledì è già prevista la prima amichevole. In Trentino stanno già arrivando i primi tifosi che ancora per due giorni potranno far valere il loro diritto di prelazione per l’abbonamento stagionale. Già 20.000 gli appassionati che hanno rinnovato la tessera annuale come segno di fiducia nei confronti del lavoro di società e tecnico.

