Calcio: vietata trasferta tifosi Atalanta a Cagliari

Divieto vendita biglietti a residenti nella provincia di Bergamo

CAGLIARI, 10 DIC – Trasferta vietata per i tifosi dell’Atalanta sabato prossimo a Cagliari. In occasione dell’incontro valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, in programma alle 15 all’Unipol Domus, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bergamo. Il provvedimento è stato emesso dal prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, “per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni sportive”.

