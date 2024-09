Calcio: virus per CR7, salta esordio in coppa d’Asia

Accertamenti

Annuncio dell'Al-Nassr, il portoghese non andrà in Iraq

Cristiano Ronaldo salterà l’esordio della Champions League asiatica di questa settimana con l’Al-Nassr contro l’Al-Shorta in Iraq, perché colpito da un virus. Lo ha annunciato il suo club saudita in un comunicato su X di domenica. “Il capitano dell’Al-Nassr Cristiano Ronaldo non si è sentito bene oggi e gli è stata diagnosticata un’infezione virale. Di conseguenza, oggi non viaggerà con la squadra in Iraq. Auguriamo al nostro capitano una pronta guarigione”.