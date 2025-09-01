Calcio: visite per Vardy, poi la firma con la Cremonese

agenzia

Per il 38enne attaccante inglese manca solo l'annuncio

CREMONA, 01 SET – L’attesa è finita: Jamie Vardy è di fatto un nuovo giocatore della Cremonese, manca solo l’annuncio. L’attaccante inglese, 38 anni, è atterrato nella notte di domenica a Linate Prime, accolto da una cinquantina di tifosi. La giornata sarà scandita dalle visite mediche di rito. Prima tappa al centro La Madonnina di Milano per i controlli iniziali, poi passaggio al Centro di Medicina del Coni e infine all’istituto Galeazzi, dove completerà l’iter. Solo dopo Vardy raggiungerà Cremona per la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente alla squadra di Nicola. L’annuncio del club è atteso nelle prossime ore.

