Calcio: visite superate, Ahanor ufficiale all’Atalanta

Terzo acquisto nerazzurro dopo Kossounou e Kamaldeen Sulemana

BERGAMO, 04 LUG – Superate le visite mediche, Honest Ahanor è ufficialmente il terzo acquisto del calciomercato estivo dell’Atalanta dopo Odilon Kossounou, già in prestito, dal Bayer Leverkusen e Kamaldeen Sulemana dal Southampton. L’esterno mancino arriva dal Genoa per 16 milioni di quota fissa più 4 a titolo di bonus. Honest Ovonranwen Ahanor, nato ad Aversa il 23 febbraio di 17 anni fa, nella scorsa stagione è diventato il primo giocatore nato nel 2008 ad essere schierato titolare in Serie A all’età di 16 anni, 7 mesi, il 28 settembre 2024, da titolare contro la Juventus. 6 le presenze totali da senior, tutte in campionato. Di genitori nigeriani, è un prodotto del settore giovanile del Genoa vincendoci anche lo scudetto Under 18 nel 2023-2024. “La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Honest, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra”, chiude il comunicato sul sito ufficiale dell’Atalanta.

