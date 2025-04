Calcio: volata salvezza, il Parma ritrova Cancellieri

agenzia

Verso la Juventus, buone notizie dall'infermeria per Chivu

PARMA, 17 APR – Da tempo si sapeva che aprile sarebbe stato un mese terribile per il Parma: dopo Inter e Fiorentina, i ducali si apprestano ad affrontare la Juventus, lunedì prossimo al Tardini, ma l’umore in casa crociata è buono dopo il doppio pareggio con i campioni d’Italia e i viola. Arrivano notizie incoraggianti anche dall’infermeria: Matteo Cancellieri, fermo da quasi un mese, è vicino al recupero. Una opzione in più per l’attacco, più probabile a gara in corso, in vista della sfida contro i bianconeri di Tudor. Il reparto offensivo è quello più complesso da analizzare in ottica toto-formazione: i dubbi nascono dalla possibilità che il tecnico rumeno possa scegliere il 5-3-2, come Firenze, o il 4-3-3 visto nella gare precedenti. In difesa confermatissimi Delprato, Vogliacco, Valenti e Valeri, se servirà un quinto Balogh pare favorito su Leoni. Centrocampo a tre con Keita, Sohm e Bernabè, davanti invece la coppia Bonny-Pellegrino potrebbe avere una seconda chance per giocare assieme dal primo minuto. Se sarà tridente invece pronti sulle fasce Almqvist (al rientro dalla squalifica) e Ondrejka, favoriti su Man e Cancellieri, con al centro una possibile staffetta tra i due centravanti. Dopo due giorni di riposo, i crociati hanno ripreso gli allenamenti oggi: seduta al mattino al Mutti Training Center di Collecchio, la squadra ha svolto una sessione di oltre due ore con attivazione fisica e tecnica, esercitazione con la palla e tattica, un mini-ciclo di partite e una partita a tema.

