Calcio: Yamal, ‘Mondiali o Champions? Vinco tutti e due’

agenzia

'Pallone d'Oro? Io gioco e mi diverto, se deve succedere..'

ROMA, 03 GIU – Non pensa al Pallone d’Oro, “perche’ io vado in campo, gioco e mi diverto, e se deve succedere succederà..”. Ma Lamine Yamal, a 18 anni ancora da compiere, ha ambizioni molto alte. “Tra Mondiali e Champions non posso scegliere – ha detto l’attaccante del Barcellona in un’intervista a Cadena Ser dal ritiro della nazionale spagnola – Perche’ partecipero’ a entrambe, dunque le vincero’ tutte e due”. Yamal ha parlato del recente rinnovo del contratto, a cifre plurimilionarie: “Volevo risolvere la questione al piu’ presto, per potermi concentrare sul campo, e appena se ne e’ presentata l’occasione l’ho fatto”. Quanto alla Champions vinta dal Psg, “ha meritato perche’ ha fatto una stagione incredibile. Credo che se la rigiocano, non finisce 5-0. Ma se devo dire il miglior tecnico della stagione, voto Luis Enrique, il miglior portiere Donnarumma, il giocatore dell’anno Dembele'”

