Calcio: Zaccagni capitano Lazio ‘darò tutto per onorare fascia’

agenzia

L'attaccante sui social: "Privilegio, ma anche responsabilità"

ROMA, 28 LUG – “Essere Capitano è un privilegio, ma significa anche grande responsabilità. Mi impegnerò e daró tutto me stesso a tifosi, squadra e società per onorare questa fascia al massimo. Dopotutto la eredito da un grande capitano”. Così Mattia Zaccagni, sui propri social, sul suo nuovo ruolo di capitano della Lazio. Nei commenti anche quello di Immobile, ex attaccante della Lazio e capitano biancoceleste prima dell’esterno, che ha voluto sottolineare l’investitura con un cuore.

