Calcio: Zanetti squalificato, panchina del Verona a Bertolini

agenzia

A Torino contro la Juve ballottaggio tra Faraoni e Bradaric

VERONA, 27 FEB – Sarà Alberto Bertolini a guidare il Verona nella trasferta di Torino contro la Juventus. Paolo Zanetti ha rimediato contro la Fiorentina la quinta ammonizione della stagione ed è stato quindi squalificato. Al suo posto lo storico vice Bertolini, con lui sin dai tempi del Sudtirol. Verona che si è allenato in mattinata a Peschiera e che, rispetto alla gara vinta contro la Fiorentina, potrà tornare a schierare Bradaric che proprio contro i viola ha scontato il turno di stop per squalifica. In difesa si va verso la conferma del trio Dawidowicz, Coppola e Valentini. Possibile, invece, inserimento di Kastanos alle spalle della punta Sarr, ballottaggio tra Faraoni e Bradaric. Giocasse l’italiano Thatchuoa verrà spostato sulla corsia di sinistra.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA