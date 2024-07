Calcio: Zaniolo, l’Atalanta è una grande famiglia

agenzia

Il post su Instagram del nuovo arrivo: 'Onorato di farne parte'

BERGAMO, 05 LUG – “Onorato di entrare a far parte di questa grande famiglia”. Lo scrive Nicolò Zaniolo sul suo profilo Instagram commentando la prima foto ufficiale da giocatore dell’Atalanta dove stringe la mano all’amministratore delegato Luca Percassi. “Non vedo l’ora di iniziare, ci vediamo presto! Forza Atalanta”, conclude il post. Zaniolo, ufficializzato oggi, è arrivato in prestito dal Galatasaray in prestito con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo al raggiungimento del 60 per cento di presenze.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA