Calcio: Zappi ‘Aia crede nelle donne, presto nuove Caputi’

'In categorie minori ci sono ragazze che possono arrivare in A'

ROMA, 01 LUG – “Crediamo talmente tanto nel movimento femminile che ne abbiamo tre in comitato nazionale. Ma battute a parte, non abbiamo mai considerato la differenza di genere e mai è stata valutata in termini pregiudiziali, l’AIA ha a cuore la valorizzazione del movimento femminile”. Lo ha detto Antonio Zappi, n.1 AIA, durante la conferenza in Federcalcio. “Nelle categorie minori ci sono alcune ragazze che possono arrivare al livello di Maria Sole Caputi – ha aggiunto -. Credo nelle donne e presto ci saranno nuove Maria Sole”.

