Calcio: Zappi ‘aperto a Var a chiamata, voglio trasparenza’

agenzia

N.1 AIA: "Processo decisionale sia a disposizione del sistema"

ROMA, 24 MAR – “Il nostro impegno è di grande trasparenza e apertura. Vogliamo rendere il nostro processo decisionale a disposizione del sistema calcio. Sono tacciato di essere un po’ eretico, ma io sono tra coloro che immagina un percorso verso il ‘challenge’ (ovvero il Var a chiamata, ndr) c’è massima apertura e l’Ifab deciderà. Noi siamo aperti a qualsiasi sperimentazione”. Così Antonio Zappi, presidente AIA, durante la cerimonia di consegna della XIV Edizione del Premio Nazionale “Enzo Bearzot”, torna a parlare degli arbitri e della volontà di trasmettere le immagini del Var sui maxischermi degli stadi italiani. Poi, sul premio ad Andrea Colombo, sottolinea come “la scelta è ricaduta su di lui per stile e dialogo, ma anche per tempestività nell’assunzione delle decisioni. Ha la capacità di assumere decisioni con tempestività. Abbiamo una nidiata di giovani. Ci sono momenti di ricambio generazionale e abbiamo prospettive interessanti per il futuro”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA