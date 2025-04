Calcio: Zappi, “inserire figura arbitri nel codice penale”

agenzia

Dopo aggressione a fischietto Alfonsetti, "Parliamo col governo"

ROMA, 14 APR – “E’ in corso una interlocuzione politica. La violenza” contro gli arbitri “già viene contrastata ma l’ordinamento sportivo fatica. Stiamo sostenendo una interlocuzione politica: abbiamo ottenuto ascolto dal ministro Abodi. Noi immaginiamo addirittura di poter far entrare la figura del direttore di gara nel codice penale, nel 583 quater comma 2 del codice penale”. Lo afferma il presidente dell’Aia, Antonio Zappi, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 in merito agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri. “Spero che il Governo abbia realmente a cuore la sorte di Diego Alfonsetti, il ragazzo ieri schierato al derby di Roma al fianco dei nostri arbitri”, ha aggiunto Zappi.

