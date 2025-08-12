Calcio:2000 match e Coppe firmate Sorrentino, parte stagione Sky

agenzia

Subito la Supercoppa Uefa, live per super copertura editoriale

ROMA, 12 AGO – Oltre 2000 partite, 4000 ore di diretta e 580 di studi live per una copertura editoriale senza precedenti. Parte la nuova stagione di grande calcio di Sky, con una firma da grande schermo: le tre Coppe UEFA sono presentate nell’originale campagna Sky con Paolo Sorrentino on air da domani, Ricca l’offerta dai principali campionati italiani a quelli internazionali, dal calcio femminile alle qualificazioni per il mondiale 2026, fino allo show delle Coppe europee. “Anche se il film della Champions League non si può scrivere: semplicemente, accade” spiega il regista Premio Oscar a Fabio Caressa nella nuova campagna Sky che domani lancerà il ritorno delle tre Coppe europee. Sotto le luci di San Siro deserto e in notturna, il Sorrentino e la voce del calcio di Sky interpretano e danno vita a una scena originale che alimenta l’attesa. La copertura editoriale prevede studi live sette giorni su sette grazie a Sky Sport 24, inviati su tutti i campi con le voci dei pre e dei post, cronache dai campi di allenamento, video-analisi e gli appuntamenti fissi.

