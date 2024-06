Calcio:a Udine primo stadio in Italia con copertura fotovoltaica

agenzia

Il Bluenergy stadium avrà 2.400 pannelli solari, al via i lavori

UDINE, 25 GIU – Udinese Calcio e Bluenergy Group hanno avviato i lavori per un nuovo parco solare: oltre 2.400 pannelli fotovoltaici verranno installati sulla copertura del Bluenergy Stadium, che sarà il primo impianto di questo tipo in Italia. “Siamo fieri di aver avviato un progetto di così grande rilievo – ha affermato il direttore generale dell’Udinese, Franco Collavino – L’installazione del parco solare costituisce un ulteriore passo in avanti e stabilisce nuovi standard di sostenibilità. Quello di oggi è uno spartiacque e noi continueremo a impegnarci per i valori in cui crediamo. Il Bluenergy Stadium conferma, in questo modo, di essere un modello e di puntare all’obiettivo di essere il primo impianto carbon free d’Italia grazie anche al fotovoltaico, che darà importanti benefici a tutta la comunità”. All’evento, assieme a Davide Villa, direttore generale del Bluenergy Group, e al vicesindaco di Udine, Alessandro Venanzi, ha partecipato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro: “Iniziative come questa vanno incentivate, non solo a parole. La Regione è fiera di essere lo sponsor principale dell’Udinese, con il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia per partecipare, in maniera tangibile, a quella che è un’eccellenza del nostro territorio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA